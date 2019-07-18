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Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı olmaz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F35 ortaklık sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir" dedi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı olmaz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F35 ortaklık sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sisteminin ilk parçalarının teslim edilmesi ardından, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, hem Türkiye'nin hem de Türk şirketlerinin F-35 ile ilgili olarak üzerlerine düşen her türlü yükümlülüğü anlaşmalar çerçevesinde eksiksiz yerine getirdiklerini ve getireceklerine belirterek "F-35 ortaklık sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir. Bu konudaki haklarımız mahfuzdur. Türkiye'nin imalat sürecinden dışlanması uçak başına 7-8 milyondan 10 milyon dolara varan bir ilave maliyet getirebilecek ve program ortaklarının zararına olacaktır. Türk şirketlerine şimdiye kadar olumsuz bir durum ulaşmamıştır, aksine siparişlerine devam etmektedirler" ifadelerini kullandı.

Selen YALAZ/ ANKARA, ()-

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