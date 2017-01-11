SAVCI, MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI DAVASINDA MÜTALAASINI AÇIKLADI ;

* ENİS BERBEROĞLU İÇİN "MÜEBBET", CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL İÇİN 15' ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

Özden ATİK, İstanbul

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan Enis Berberoğlu için müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, tüm sanıklar için ise "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapis istedi.

3'ÜNCÜ CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak 3. celsesi görülen duruşmaya sanıklar Erdem Gül ve Enis Berberoğlu katıldı. Yurtdışında bulunan sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar da izleyici olarak katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sanık Can Dündar'a ait telefon HTS dökümü CD'sinin gönderildiği belirtilen duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcının mütalaasında, Fethullah Gülen'in yöneticisi olduğu FETÖ / PDY terör örgütünün diğer yöneticilerinden olan Emre Uslu'nun talimatıyla 1 Ocak 2014 tarihinde Hatay Kırıkhan'da ve yine 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da MİT TIR'larının MİT mensuplarını darp ve şiddet uygulanarak durdurulduğu, aranmak istendiği belirtildi. Bu TIR'lardaki malzemelerin devletin dış ve iç siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken nitelikte olduğu, bu konuda kamuoyunun bilgilendirildiği, ayrıca yayın yasağı konulduğu ifade edildi. Buna rağmen FETÖ / PDY mensuplarının, devlet sırrı kapsamında bilgi, belge ve görüntüleri temin ettiği, 29 Mayıs 2015'te Can Dündar tarafından "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" haberiyle bu görüntüleri yayınlanarak ifşa edildiği anlatıldı.

"BANA GÖRÜNTÜLERİ SOLCU BİR MİLLETVEKİLİ VERDİ"

Can Dündar ve Erdem Gül hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan dava açıldığı ve cezalandırıldıkları anlatılan mütalaada, Dündar'ın yargılanması sırasında "Bana görüntüleri solcu bir milletvekili verdi" dediği, yine "Tutuklandık" isimli kitabında 27 Mayıs günü bu görüntülerin getirildiğini anlattığı, bu tarihte Dündar ile Enis Berberoğlu arasında 21 saniye süren bir telefon görüşmesinin tespit edildiği belirtildi. Berberoğlu ve Dündar'ın telefonunun Şişli'den sinyal verdiğinin de belirlendiği ifade edilerek söz konusu görüntüleri Berberoğlu tarafından flash disk içerisinde Dündar'a verildiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Mütalaada, böylece sanıkların amaç ve eylem birlikteliği içinde tespit edilemeyen bir şekilde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarından temin etmiş oldukları görüntü ve belgeleri siyasal amaçlara ulaşmak için ifşa ettikleri belirtildi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Mütalaada, Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak" suçundan müebbet hapsi talep edildi. Ayrıca sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yılda kadar hapisleri istendi.

SONER YALÇIN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı diyeceklerini belirtmek için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, davetiye tebliğine rağmen gelmeyen tanık Soner Yalçın'ın zorla getirilmesine karar verdi. Sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 1 Mart'a bıraktı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlaması için Can Dündar'a verdiği iddia edilen Enis Berberoğlu'nun davası, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" davasıyla birleştirilmişti. Dündar ve Gül, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme'sinde "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 6 Mayıs 2016'da ceza almışlardı. Dündar 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılıken; Gül'e 5 yıl hapis cezası verilmişti.