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Sarp Sınır Kapısı'nda 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin lira değerinde 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen...

Sarp Sınır Kapısı'nda 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin lira değerinde 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan Türkiye'ye araçla kaçak sigara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden söz konusu araca ait firma, şoför ve güzergah bilgileri incelendi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Operasyon Birimleri ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce oluşturulan ekip, elde ettikleri bilgilerle belirlenen firma, araç ve şüphelileri takip altına aldı.

İşlemleri takip altında tutulan TIR, Sarp Gümrük Kapısına gelmesi ardından, kamera sistemleri üzerinden izlendi. Yapılan gümrük işlemleri sırasında taşıyıcı firma tarafından söz konusu aracın yükünün cam bardak olarak beyan edilmesi üzerine araç, x-ray sistemine sevk edildi. Yapılan taramada, şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR, arama hangarına alındı.

TIR'da bulunan gümrük güvenlik mühürleri söküldüğünde, araçta bulunan eşyaların tamamının sigara olduğu görüldü. Yapılan sayım ve tespitte 627 bin 500 paket kaçak sigara bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen sigaraların tahmini piyasa değerinin 6 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

-Operasyondan genel ve detaylar 

ANKARA, ()

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