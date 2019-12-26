SARIYER’DE İLGİNÇ KAZA
-Hafriyat kamyonundaki demir sac park halindeki kamyonetin kasasına saplandı Haber-Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() SARIYER’de İSKİ’ye ait hafriyat kamyonundaki 1 tonluk demir sac park halinde bulunan kamyonetin kasasına saplandı....
-Hafriyat kamyonundaki demir sac park halindeki kamyonetin kasasına saplandı
Haber-Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() SARIYER’de İSKİ’ye ait hafriyat kamyonundaki 1 tonluk demir sac park halinde bulunan kamyonetin kasasına saplandı. Demir sac, kamyonetin kasasını parçalarken kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, Sarıyer Sakıp Sabancı Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ için çalışan hafriyat kamyonundan kayan demir sac, park halindeki kamyonetin kasasına saplandı. Kamyonet iki tekerinin üzerinde askıda kaldı. Çevredekiler durumu trafik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyonetin kasasına saplanan demir sacı çıkarmak için olay yerine iş makinesi çağırdı. Güvenlik önlemi altında demir sac kasadan çıkarıldı.
KAMYONDAN FIRLAYAN SAÇ PARK HALİNDEKİ KAMYONETİN KASASINI PARÇALADI
Kullandığı kamyonetten fırlayan demir sacın park halindeki kamyonetin kasasına ok gibi saplandığını aktaran sürücü, "Geçerken demir saç saplandı ona. Ok gibi girerek kasayı parçaladı. Allaha şükür yaralanan yok. Demir sac taşıyordum. Bir anda oldu" dedi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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Askıda kalan kamyonetten detay
Demir saçın kasayı parçalaması
Saplanan demir sacın iş makinesiyle çıkarılması
Trafiğe kapatılan yoldan detay
Hafriyat kamyonu sürücüsüyle röportaj
Genel detaylar
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