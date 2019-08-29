SARIYER'DE YIKILMA KARARI ALINAN OKUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Onur MERİÇ/İstanbul,()

İstanbul Valiliği İstanbul Birimi Direktör Yardımcısı Yalçın Kaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sarıyer'de riskli bulunması nedeniyle tahliye edilen Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu ile ilgili olarak, "Bu binalar yıkıldıktan sonra alınan destek ve fonlarla birlikte valiliğimizin alacağı önlemler ile yeni, daha modern binalar yapılacak. Ve bu yıkılan okullarımızın yerine arsalarımız sadece yine okul yapımı amacıyla kullanılacak" dedi.

Sarıyer'de 1995 yılında inşa edilen ve 24 yıldır eğitim ve öğretimin sürdüğü Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu için alınan yıkım kararının ardından okul önünde toplanan öğrenci velileri duruma tepki gösterdi.

"2 MİLYAR AVROYA YAKIN BİR MEBLAĞ HARCADIK"

Yalçın Kaya, 1999 depremi sonrası İstanbul'da riskin azaltılmasına yönelik projelerin başlatıldığını dile getirerek "O günden bugüne kadar devletimizin desteğiyle 2 milyar Avro'ya yakın bir meblağ; İstanbul ilindeki deprem risklerinin azaltılması, haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi konularında çocuklarımızın deprem esnasında ne yapacakları konusunda bilgilendirilmesi hususunda harcandı" dedi.

"BU PROJE 1.4 MİLYON ÖĞRENCİYE HİTAP EDİYOR"

En büyük hassasiyetlerinin tüm okulların 2007'de çıkan deprem şartnamesine göre çok detaylı incelenmesi olduğunu ifade eden Kaya, “Bu projemiz 1.4 milyon öğrenciye hitap eden çok büyük bir proje. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu kadar büyük bir mevcudun hem hareketi hem eğitimin devam edilmesi koordineli olarak sayın Valimizin de başkanlığında bugüne kadar sorunsuz bir şekilde ilerledi. Bu iş için devletimiz 2.8 milyar TL'yi okullarımızın yıkılması ve güçlendirilmesine harcadı. Okulların Gerek arazi durumlarının gerek beton kalitelerinin incelenerek çıkan sonuca göre çalışmalar yapıyoruz. Bir kısmını güçlendiriyoruz, bir kısmı için de bugün konuşacağımız bazı binalarımız için yıkılıp yeniden yapılmasının daha uygun olduğu kararını alıyoruz. Ve bu okullarımızın tamamı mevcut alanlarında yapılıyor. Mevcut alanlarındaki mevcut arsalarında bugünün şartlarına uygun bir şekilde yapılıyor " şeklinde konuştu.

"YIKILAN BİNALARIN ARSALARI YİNE OKUL İÇİN KULLANILACAK"

Yeni eğitim öğretim hazırlıkları devam ederken okulların teknik değerlendirmelerinin de yapıldığına dikkat çeken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise, "Bugün söz konusu 36 binamızda da çok yönlü yapılan teknik değerlendirmeler yeni veriler eşliğinde derinleştirilen analizler, öğrencilerimizin başta olmak üzere can ve mal kaybına neden olmayacak bir şekilde bu binalarımızı kullanan öğrencilerimizi, öğretmenimizi ve tüm personelimizi ve faaliyetlerini yürüttüğümüz halk eğitim merkezlerimiz için istenilen düzeyde daha nitelikli yeni nesil binalar yapılması üzerine bu binalar için yıkım kararı alındı. Bir bölüm binalar için güçlendirme kararı alınıyor ama bu binalarımız ile ilgili ise yıkım kararı alındı. Bu alınan karar doğrultusunda hızla okulların boşaltılması ve yaptığımız planlamalarla ilçe bazlı olarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim görecekleri yeni binalarda mevcut öğretimin daha etkin yürütmek üzere gerekli planlamalar yapıldı. Bu karar öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefinde alındı. Mutlaka zorlukları olacaktır. İlk başlangıçlarda belli problemlerimiz olacak. Belki ikili eğitim zorluğu doğduğu için bu zorluk yaşanmış olacak ama öncelik yaptığımız zaman hepimizin içinin rahat edeceği bir şekilde gözümüzün bebeği olan çocuklarımız için bu binaların boşaltılması önem arz ediyordu. İlçe kaymakamlıklarımıza gönderilen yazılarla gerekli yapılan planlamalarla bu binalarımızla ilgili önlemler alındı. Bu binalar yıkıldıktan sonra alınan destek ve fonlarla birlikte valiliğimizin alacağı önlemler ile yeni, daha modern binalar yapılacak. Ve bu yıkılan okullarımızın yerine arsalarımız sadece yine okul yapımı amacıyla kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Okulun görüntüleri

-Okul çevresinde bekleyen öğrenci ve veliler

-Levent Yazıcı'nın konuşması

-Yalçın Kaya'nın konuşması

-Genel ve detay

