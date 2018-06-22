SARIYER'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Özgür EREN- Hakan KAYA- Zeki GÜNAL/İSTANBUL
Sarıyer'de öğleden sonra aniden bastıran yağmur etkili oldu. TEM otoyolu yan yolda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinden güçlükle geçti. Yağmura yakalanan motosiklet sürücüleri de köprü altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Taksim'de ise günlük güneşlik bir hava vardı.
Görüntü Dökümü:
Köprü altında yağmurun dinmesini bekleyen motosiklet sürücüleri
Yağan yağmurdan görüntü
Trafikten görüntü
TEM otoyolu yan yolda su birikintilerinin oluşması
Su birikintisinden geçen araçlar
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