Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

SARIYER'DE TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Sarıyer'de aynı evde yaşayan iki kardeş arasında  kavga çıktı. Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti. Olay Sarıyer Güzelce Ali Paşa Caddesi’nde bulunan bir evde sabah saatlerinde...

SARIYER'DE TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()
Sarıyer'de aynı evde yaşayan iki kardeş arasında  kavga çıktı. Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti.
Olay Sarıyer Güzelce Ali Paşa Caddesi’nde bulunan bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan Ali Küçükali ile  ağabeyi Murat Küçükali (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Küçükali, ağabeyi Murat Küçükali'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Küçükali kanlar içerisinde yere yığıldı. 

POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU
Olayın gerçekleştiren Ali Küçükali daha sonra polisi arayarak ağabeyini bıçakladığını söyledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından Ali Küçükali polis ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekipleri evin içerisinde kanlar içerisinde yatan Murat Küçükali’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın duyulmasının ardından Murat Küçükali’nin yakınları da olay yerine geldi.
Gözaltına alınan Ali Küçükali ise polis merkezine  götürüldü.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Olay yerinden görüntü
-Evin önünde toplanan vatandaşlar 
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328