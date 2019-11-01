SARIYER'DE SU BASKINI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Sarıyer Çırçır Deresi mevkiinde, yoğun yağmur yağışı sonrası yolu su bastı. Sarıyer Tüneline girmek için yolu kullanan araç sahipleri zorluk yaşadı.

Çırçır Deresi mevkiinde, yükseklerden akan yağmur suyu yola birikti. Suyla birlikte gelen toprağın tahliye tünelleri ve rögarları tıkaması nedeniyle biriken yağmur suyu sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, tıkanan tahliye kanalları ve rögarları temizleyerek suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Su basan yol

-Yolda ilerlemeye çalışan araçlar

-Genel ve detaylar