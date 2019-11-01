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SARIYER'DE SU BASKINI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ (1)
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL() Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yoları su bastı. Tünel girişleri kapandı. İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer'de bazı yolları ve tünel...
GÜNDEM 31.10.2019, 16:41
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL()
Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yoları su bastı. Tünel girişleri kapandı.
İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer'de bazı yolları ve tünel girişlerini su bastı. Çırçır Deresi yolunda su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Tünel girişlerindeki su tahliye kanalları kapanınca sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler su tahliyesi için kapanan kanalları açmaya çalışıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Su basan yol
-Yolda ilerlemeye çalışan araçlar
-Genel ve detaylar
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