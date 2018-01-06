 - SARIYER'DE OTOMOBİLİN DENİZE UÇMA ANI KAMERADA

- Feci kazada otomobil sürücüsü öldü.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Haber-Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA - İSTANBUL
Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürüsü hayatını kaybetti.
Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaz anı(güvenlik kamerası)
-Olay yerinden görüntüler
-İncelemeler
-Detaylar
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