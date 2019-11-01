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SARIYER'DE KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN HAMİLE KADINI İTFAİYE KURTARDI

-2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada hamile bir kadın otomobilde sıkıştı Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Sarıyer'de, aşırı hız yapan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Savrulan...

GÜNDEM 31.10.2019, 22:59
SARIYER'DE KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN HAMİLE KADINI İTFAİYE KURTARDI

-2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada hamile bir kadın otomobilde sıkıştı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()
Sarıyer'de, aşırı hız yapan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. 2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan hamile bir kadın itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. 
Kaza, Büyükdere Caddesi Maslak mevki Levent yönünde 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hız yaptığı iddia edilen 34 BAH 262 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Deniz Kılıboz yönetimindeki 34 AY 2635 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yolda savrulan otomobil, o sırada ışıklardan yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptıktan sonra kendi etrafında birkaç tur atarak durabildi. Kazaya neden olan otomobil ise demir korkuluklara çarparken, sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. 
Kazada, otomobil sürücüsü Deniz Kılıboz, çocukları Lokman Kılıboz, Muhammet  Kılıboz, yayalar Mustafa Ünlü, Veli Bayram, Ali Gezici ve diğer otomobilde bulunan Semih Tecimer hafif şekilde yaralandı. Otomobilin arkasında bulunan Gülcan Akarçay ise araç içinde sıkıştı. 
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 
Hamile olduğu öğrenilen Gülcan Akarçay ise itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Akarçay ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kaza nedeniyle Sarıyer-Levent yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya neden olan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 
Yoldan geçerken kazayı gördüğünü söyleyen Hakan Yıldırım, yaya geçişleri için yapılan ceplerin tehlike yarattığını iddia ederek "Araç kırmızı ışıklara durmuş, diğeri duramamış. Işıklardaki yaya geçidi çok kötü oldu. Orada insanları biriktiriyorlar. Bu sistem yayalar için kötü bir sistem. Sabahları daha çok insan oluyor. Bu kazanın sabah olması durumundan en az 15 kişi yaralanırdı" dedi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Yaralılardan genel ve yakın detaylar
-Aracın içinde sıkışan kadından genel ve yakın detaylar 
-Yaralıların ambulasnlara alınması
-Kaza yapan araçlardan detay görüntğ
-İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Caddeden genel ve yakın detaylar
-Trafikten detay görüntü
-Hakan Yıldırım ile röportaj

 

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