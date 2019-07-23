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SARIYER'DE KAZA: HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU

İSTANBUL - Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri adeta hayat kurtardı. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan bir kişi hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.   Kaza...

SARIYER'DE KAZA: HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU

İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri adeta hayat kurtardı. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan bir kişi hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.

 

Kaza TEM otoyolu, Huzur Mahallesi, Seyrantepe Metro İstasyonu sapağında saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki İdil Peker'in kullandığı 34 JJ 2117 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Huzur Mahallesi sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

 

EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE YARA ALMADAN KURTULDU

Kazanın ardından Peker'in kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü. Kaza anında emniyet kemeri takılı olan Peker, kazadan yara almadan kurtuldu.

 

OTOMOBİLİ ÇIKARMAK İÇİN BİR SAAT UĞRAŞTILAR

Kazanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Peker, olay yerine gelen arkadaşlarının aracına binerek itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarını takip etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından bariyerlere sıkışan otomobil çıkarıldı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kazanın ardından yola dağılan otomobil parçaları

-Otomobilin çekiciye alınması

-Arkadaşlarının aracında bulunan sürücünün çalışmaları takip etmesi

-Genel ve detay görüntüler

 

 

 

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