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SARIYER'DE İSTİNAT DUVARININ YOLA ÇÖKME ANI KAMERADA
İSTANBUL,() SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökme anı ve çekici aracının altında kalmaktan son anda kurutulması kameralara yansıdı. Görüntü dökümü: ------------ -Duvarın...
GÜNDEM 28.12.2019, 22:39
İSTANBUL,() SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökme anı ve çekici aracının altında kalmaktan son anda kurutulması kameralara yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Duvarın çökme anı
-Detaylar
6°
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