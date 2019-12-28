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SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI YOLA ÇÖKTÜ (1)
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL Sarıyer Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Çöken duvar altında çekici aracı kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk...
GÜNDEM 28.12.2019, 21:37
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL
Sarıyer Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Çöken duvar altında çekici aracı kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş makinalarıyla aracın üstüne dökülen molozlar kaldırıldı. Çekicinin sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Görüntü dökümü:
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-Ekiplerin çalışması
-Çekici aracından görüntü
-Genel ve detaylar
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