SARIYER'DE HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul Sarıyer'de hurdalıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Atık malzemelerin toplandığı alanda çıkan yangın uzun süre söndürülemedi. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu yangın yaklaşık...
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul
Sarıyer'de hurdalıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Atık malzemelerin toplandığı alanda çıkan yangın uzun süre söndürülemedi. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Yangın saat 03:00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Gümüş Damla Sokak'ta bulunan bir atık toplama merkezinde çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, Şişli, Seyrantepe, Sarıyer, İstinye İtfaiye Grup Amirlikleri müdahale etti.
İÇERİDE BULUNANLAR PANİKLE DIŞARI KAÇTI
Atık malzeme toplayan Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı öğrenilen iş yerinde bulunanlar, çıkan yangınla birlikte dışarı çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
YANGIN BİR SAAT SONRA SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın sırasında arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Yangın, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
İÇERİDE KALANLAR BUZDOLABININ PATLADIĞINI SÖYLEDİ
Yangın sırasında içeride bulunan Pakistan uyruklu vatandaş, buzdolabının patladığını belirterek, “Buzdolabı patladı. İçeride 7 kişi vardık hepimiz dışarı kaçtık" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Alevli görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinin çalışması
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-İçeriden gelen patlama sesleri
-Olay yerine gelen itfaiye araçları
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler
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