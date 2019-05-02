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SARIYER'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİ KURTARILAMADI

İSTANBUL - SARIYER'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİ KURTARILAMADI   Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul Sarıyer'de denize düştüğü tahmin edilen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Yeniköy...

SARIYER'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİ KURTARILAMADI

İSTANBUL - SARIYER'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİ KURTARILAMADI
 
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul
Sarıyer'de denize düştüğü tahmin edilen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde saat 02:00 sıralarında sahilde yürüyen vatandaşlar denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti.  Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından bir kayıkla sahile çıkarılan ve üzerinde kimlik çıkmayan erkek şahısa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 
 
YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kişinin, kağıt toplayıcısı olduğu ve dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Denize düşen şahsın ambulansa taşınması
-Şahsın ambulansa bindirilmesi
-Şahsın kıyafetlerinin araştırılması
-Olay yerinde bulunan kağıt toplama aracı
-Sağlık ekipleri
-Polis ekipleri
-Ambulansın olay yerinden ayrılışı
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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