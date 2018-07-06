Haber: Erhan TEKTEN- Kamera: İstanbul
Sarıyer'de bir baklava imalathanesinin çatısı alev alev yandı. 2 işçinin hafif yaralandığı yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sarıyer Ferahevler Mahallesi Fidan Sokak 2 numarada bulunan bir baklava imalathanesinin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran yangına iş yerinde bulunan çalışanlar müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında iki işçi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar olay yerinde bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın uzak bir açıdan görüntülediği yangında alevler ve ardından büyük bir duman bulutunun bölgeyi kapladığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu görüntüleri
-Çatıyı saran alevler
-Duman bulutu
-Genel ve detaylar
SARIYER'DE BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Haber: Erhan TEKTEN- Kamera: İstanbul Sarıyer'de bir baklava imalathanesinin çatısı alev alev yandı. 2 işçinin hafif yaralandığı yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sarıyer Ferahevler Mahallesi Fidan Sokak 2 numarada...
06 Temmuz 2018 Cuma 13:22
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