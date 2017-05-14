SARIYER'DE BAŞIBOŞ ATLAR CADDEYE İNDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

Sarıyer'de sabah saatlerinde Haydar Aliev Caddesi'ne inen başıboş iki at trafiği tehlikeye düşürdü. Caddedeki başıboş atları gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre yol kenarındaki yeşil otları yiyen iki at daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Atlardan görüntü

-Atların yol kenarındaki yeşillikleri yemesi

-Atların Caddede yürüyerek trafiği tehlikeye düşürmesi

-Genel ve detaylar

