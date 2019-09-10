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Sarıyer'de araçta gizli bölmeye saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
SARIYER'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış kokain ele geçirildi.
SARIYER'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış kokain ele geçirildi.
Olay Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları incelemede aracın havalandırma bölümüne gizlenmiş bir miktar kokain ele geçirdi. Havalandırma ünitesine özel bir mekanizma ile çalışan gizli bir bölme yapan zanlıların bu şekilde uyuşturucu taşıdıkları tespit edildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
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