SARIYER'DE 2 MİLYON TL'LİK KAÇAK SİGARA OPERASYONU (1)

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL

Sarıyer Kireçburnu sahilinde sigara kaçakçılarına yönelik suçüstü operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında değeri 2 milyon TL'yi bulan binlerce paket kaça sigara ele geçirilirken 19 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde teknik ve fiziki takip yapılan sigara kaçakçılarına yönelik Sarıyer Kireçburnu sahilinde operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler, sahilde bir tekneden aldıkları kaçak sigaraları bir kamyona yüklerken suçüstü yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL değerindeki kaçak sigara ele geçirilirken 19 kişi de gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Tekneden görüntü

-Teknedeki sigaralar

-Teknedeki gözaltılar

-Kamyona yüklenmiş sigaralar

-Deniz polisi

-Kaçakçılık şube ekipleri

-Genel ve detaylar



