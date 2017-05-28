SARI-KIRMIZILI KULÜPTEN GALATASARAY ADASI AÇIKLAMASI

"Ada en kısa sürede Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir"

"Yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir"

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah başlayan yıkım için Sanı-Kırmızılı kulüpten hukuki süreç ile ilgili açıklama geldi. Galatasaray Kulübü resmi yayın organından yapılan yazılı açıklama şöyle: "Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir'e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada'da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir. Bu noktadan sonra, yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir."

