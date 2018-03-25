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 SARAYBURNU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

  Haber: Taner YENER Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL Fatih'te sahil yolunda bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Büyük çapta...

 SARAYBURNU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

 

Haber: Taner YENER Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL
Fatih'te sahil yolunda bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.
Sarayburnu Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde 08.30 sıralarında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle oldu:  Mahmut Cemal Şahin, kullandığı 34 DV 9405 otomobili ile seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan otomobil ardından takla attı. Yan yatarak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.  Hafif şekilde yaralanan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Sirkeci yönü bir süre araç trafiğine kapandı. Trafik karşı yönden gelen yolda tek şeritte kontrollü olarak sağlandı.
Olay yerinde otomobil sürücüsü Mahmut Cemal Şahin'in ifadesine başvuran polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yerinden görüntü
-Kazaya karışan araçtan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Genel ve detaylar

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