banner314

banner325

Son Dakika

Saray ile İBB'nin 'Başakşehir' polemiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başakşehir Şehir Hastanesi'ni açılışında, hastanenin yoluyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçlamasına İBB'den anında açıklama geldi. İBB, yolu yapmayanın kim molduğunu açıkladı.

GÜNDEM 20.04.2020, 16:13 20.04.2020, 17:21 Murat Aydın
3
Saray ile İBB'nin 'Başakşehir' polemiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başakşehir Şehir Hastanesi'ni açılışında, hastanenin yoluyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçlamasına İBB'den anında açıklama geldi. İBB, yolu yapmayanın kim molduğunu açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hastanenin açılışında telekonferansla yaptığı açıklamada, hastaneye ulaşımdan bahsederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şu sözlerle bahsetti:

" Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve yaşanan bu sıkıntıyı giderdik."

Bu sözler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün açılışı yapılan Başakşehir hastanesiyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. İBB’nin 10 maddelik açıklaması şöyle:


1. Hastanenin yol ihalesi 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

2. Yol yapım işi İBB tarafından üstlenilmiş ve bu amaçla aynı yıl İstanbul genelinde projesiz bir torba ihaleye çıkılmıştır.

3. İhalenin ardından, İBB Hastane ve çevresindeki yolları yapmaya başlamış ve bugüne kadar 580 milyon TL harcamıştır. Açılıştan haftalar önce çekilen bu görüntülerden de anlaşılacağı üzere, karayoluyla hastaneye ulaşmanın mümkün olduğu ortada. Yani 0’dan yapılmış bir yol yok eksikleri tamamlanmış bir yol var.

4. Peki hastanenin yol inşaatını kim durdurdu? İnşaat, 2018 yılı Temmuz ayında durduruldu. Yol inşaatını durduran bir önceki iBB yönetiminde, genel sekreter Yardımcısı olarak biri görev yapıyordu. O kişi şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn Adil Karaismailoğlu idi.

5. Peki hastane yol inşaatı neden durduruldu? İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirildi. Tünel inşaatı, hastane yolu inşaatına tercih edildi. 2018’de duran inşaata bir daha devam edilmedi.

6. Peki, yeni İBB yönetimi yol yapımına neden devam etmedi? Çünkü yolun ödeneği tünel inşaatına harcanmıştı. Bu kapsamda İBB bütçesinde yola ayrılacak pay kalmamıştı.

7. İBB hastane yolunun yapımı için girişimde bulundu mu? Evet bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talebiyle İstanbul Valiliğinde 25 aralık 2019 günü vali Sayın aLİ Yerlikaya başkanlığında toplantı yapıldı. İBB yolun kaynağının geçmiş dönemde harcandığını ve kaynak eksikliği nedeniyle devam edemeyeceğini belirtti. Valilik de, Ulaştırma bakanlığını devreye sokmak için çalışacağının altını çizdi. Valiliğimize bu girişim için teşekkür edildi.

8. Yolla ilgili tüm gerçekler böyle. Benzer bir durum da hastaneye giden metro inşaatı için geçerli. Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı’nın inşaatına Herhangi bir kredi anlaşması yapılmadan tamamen özkaynak ile finanse edilecek şekilde 2017 yılı Mart ayında başlanmıştır.

9. Ancak aynı yılın Aralık ayında dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın 131 sayılı yazısı ile hattaki tüm çalışmalar durduruldu. Hiç bir kredi verilmeyen hattın bitmesi için ciddi bir kaynağa ihtiyaç vardır. Çünkü metro inşaatı sadece yüzde 6 oranında tamamlanmıştır.

10. Kamuoyuna söylendiği gibi, metro çalışmasının devamı konusunda herhangi bir adım atılmış değildir. Bu inşaatın devam etmesi adına iBB olarak devletimize bir çözüm önerimiz var: iller Bankasından ibb’ye sağlanacak 100 milyon Euro ile metroyu 2020 yılı bitmeden hastaneye kadar ulaştırmak mümkün. Bu çözüm önerimizin dikkate alınması hastane ulaşımını çok rahatlatacaktır.

#BaşakŞehirŞehirHastanesi #Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan #İstanbulBüyükşehirBelediyesi #ibb #başakşehir
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Nisan 2020
İmsak 04:37
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir