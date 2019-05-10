'SARALLAR' OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 22 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mayıs'ta 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişiyi yakalayarak, gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, yağma olaylarında kullanılan çek ve senetler ele geçirilmişti. Şüphelilere 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahla kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından işlem yapıldı. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar