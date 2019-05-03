 SARALLAR'A OPERASYON: 19 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde düzenlediği operasyonda 19 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında, 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahla kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

