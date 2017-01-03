Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı

KKTC'nin hakkında sınır dışı kararı almasının ardından Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal'ın havalimanına inişinden sonra darp girişimine uğradığı iddiaları üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) soruşturma başlattı.

Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı

KKTC'nin hakkında sınır dışı kararı almasının ardından Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal'ın havalimanına inişinden sonra darp girişimine uğradığı iddiaları üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) bir açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını bildirdi.


DHMİ tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ 02 Ocak 2017 gece saatlerinde KKTC'den sınır dışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Barbaros Şansal'a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkân bulunmamaktadır. Nitekim bu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Bu olayda, Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “

Gözaltına alınan 12 kişinin Devlet Hava Meydanları Yer hismetlerini yayürüten TGS şirkenin çalışanları olduğu iddia edildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55