Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

ŞANLIURFA'DA KAYIP 4 ÇOCUK, 12 SAAT SONRA TAZİYE EVİNDE UYURKEN BULUNDU

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde badem toplamak için evlerinden çıkıp birdaha kendilerinden haber alınamayan en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında olan 4 çocuk  bulundu Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde Kübra...

ŞANLIURFA'DA KAYIP 4 ÇOCUK, 12 SAAT SONRA TAZİYE EVİNDE UYURKEN BULUNDU

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde badem toplamak için evlerinden çıkıp birdaha kendilerinden haber alınamayan en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında olan 4 çocuk  bulundu
Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde Kübra Karademir (9), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Mustafa Akkuş (4), dün akşam saatlerinde badem toplamak için evlerinden çıkıp araziye gitti. Aileleri çocuklarını ortada göremeyince aramaya çıktı, kendi imkanlarıyla bulamayınca da jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekiplere mahalleli de destek verdi. Köy ve çevresindeki arazileri karış karış tarayan yaklaşık 200 kişi,  sabaha kadar  çocukları aradı anak  herhangi bir ize ulaşamadı.Mahalle Muhtarı Osman Doğan ekiplerin çocukları bulmak için yoğun bir çaba harcadığını söyledi.

ÇOCUKLAR TAZİYE EVİNDE UYURKEN BULUNDU

Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında badem toplamak için evlerinden çıkıp araziye gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan 4 çocuk, yaklaşık 12 saat sonra, bugün saat 07.30'da taziye evinde uyurken bulundu. Mustafa Akkuş, Ali Karademir, Fatma Karataş ve Kübra Karademir, kontrol amaçlı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocukları bulunan aileler büyük sevinç yaşarken, cami hoparlöründen yapılan anonslarla mahalle sakinleri bilgilendirilerek aramalara son verildi. 

Görüntü Dökümü
-----------------------------
- Arazide el fenerleriyle arama yapan ekipler
- Yol kenarında bekleyenler
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - )
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 29MB
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328