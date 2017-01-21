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SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki baba evine ateş düştü. Uzman çavuş Selim Topal’ın...

SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki baba evine ateş düştü.

Uzman çavuş Selim Topal’ın şehit olduğu haberini, Sancaktepe'de oturan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan aile bireyleri, gözyaşlarına boğuldu. Dev Türk bayraklarının asıldığı ev, acı haberi alıp taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Belediye de şehit evinin önüne taziye çadırı kurdu.

En son oğluyla 2 gün önce konuştuğunu anlatan baba Salih Topal, "2 gün önce görüştük. Gaziantep'tde idi, 'beni aramayın 2 gün sonra sizi arayacağım' dedi. Şehit olduğu haberi geldi. Türkiye sağolsun" diye konuştu.

Ailenin 7 çocuğundan biri olan uzman çavuş Selim Topal'ın cenazesi, yarın Pendik Dumankaya Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Sancaktepe Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada, şehit uzman çavuş Selim Topal, yılbaşında Başbakan Binali Yıldırım tarafından ailesiyle görüştürülmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin evinin bulunduğu sokak

-Baba ile röp

-Sokakda toplanan vatandaşlar

-Belediyenin kurduğu taziye çadırı

-Şehit askeri fotosu

-Genel ve Detay

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