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SANCAKTEPE'DE TAKSİ ALEV ALEV YANDI

Sancaktepe'de seyir halindeki takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksi, kısa sürede alev topuna dönerken o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

SANCAKTEPE'DE TAKSİ ALEV ALEV YANDI

Sancaktepe'de seyir halindeki takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksi, kısa sürede alev topuna dönerken o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sancaktepe Yakacık Caddesi'nde 20.00 sıralarında meydana geldi. Sultanbeyli'ye yolcu götürmekte olan Yaşar Topçu yönetimindeki 34 TVH 16 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü ve yolcu araçtan dışarı çıktı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Taksi kısa sürede alev topuna döndü. Amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde otomobilin alev alev yandığı görüldü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek çevre güvenliğini sağladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Araç sürücüsü otomobilden dumanlar çıktığın ve bir anda alev aldığını söyledi. Vatandaşlar ise olayı ilgiyle izledi. Söndürülen taksi çekici ile olay yerinden götürüldü.



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