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SANCAKTEPE'DE SAHTE İLAÇ VE KAHVE OPERASYONU

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Sancaktepe'de sahte ilaç ve kahve üretimi yapıldığı ihbarını değerlendiren polis, binlerce paket sahte ilaç ve kahve ele geçirdi.  Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Sancaktepe Yadigar Sokak...

SANCAKTEPE'DE SAHTE İLAÇ VE KAHVE OPERASYONU

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL
Sancaktepe'de sahte ilaç ve kahve üretimi yapıldığı ihbarını değerlendiren polis, binlerce paket sahte ilaç ve kahve ele geçirdi. 
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Sancaktepe Yadigar Sokak üzerindeki Otomer sitesi içerisinde sahte ilaç ve kahve üretildiğine dair ihbar geldi. İhbarı değerlendiren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreslere baskın düzenledi. Operasyonda sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler de hazır bulundu.
Baskında sitede iki ayrı dükkan içerisinde ünlü markalara ait isimlerle kahve ve sahte ilaç paketlendiği tespit edildi. İmalathanede bulunan yaklaşık 5 bin paket sahte ilaç ve 7 bin paket kahveye el konulurken, konuyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. 
Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçak imalathanede markaları kullanılan ilaç ve kahve firması yetkililerinin de davacı ve şikayetçi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:
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Kahve yapımında imalathanede kullanılan malzemeler
Ambalaj makinesi
Etiketler
Paketlenmiş kahveler
Paketlenmiş ilaçlar
İlaca ait reçete
İmalathanede bulunan açık tuvalet
İmalathanede çalışanlar
Genel ve detay
 

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