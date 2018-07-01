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SANCAKTEPE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL () TEM otoyolu Sancaktepe mevkii yan yolda iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii yan yolda meydana geldi. Çift yönlü yolda...

SANCAKTEPE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()
TEM otoyolu Sancaktepe mevkii yan yolda iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii yan yolda meydana geldi. Çift yönlü yolda seyir haldeki 34 SD 3717 plakalı otomobil, karşı yönden galen 34 FJ 727 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 
Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Çekici ile kaldırılmalarından görüntü
-Genel ve Detaylar


 

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