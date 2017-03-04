SANCAKTEPE'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU VE ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa uyuşturucu ve asayiş denetimi yapıldı. çalışmaya polis helikopteri de destek verdi.



Yaklaşık 2 bin kişiye GBT sorgulaması yapılırken aranması olan kişiler gözaltına alındı. Uyuşturucu denetimlerine ise hassas burunlu Narkotik köpeği de katıldı. Sokakta kaçak sigara satan bir kişi gözaltına alındı. Polisin şüphe üzerine girdiği bir tekel bayinin arka bölümünün de birahane olarak kullanıldığı görülürken içerde kumar makinesi bulundu. Tekel bayine kaçak birahane işlettiği için işlem yapıldı. Saat 23.00 kadar süren uygulamada çok sayıda ve çeşitli suç aleti de ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Polislerin kafelere girmesi

-Polislerin üst arama yapması

-Narkotik köpeğinin uyuşturucu madde araması

-Sokakta kaçak sigara satanın gözaltına alınması

-Uygulamaya destek veren polis helikopteri

-Tekel bayinin içinde bulunan kaçak birahane

-Kaçak birahanede bulunan kumar makinesi

-Gözaltına alınan kişler

-Genel ve Detay