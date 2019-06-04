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SANCAKTEPE'DE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN KAMYONET TAKLA ATTI: 6 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞiMŞEK/İSTANBUL,()  Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet elektrik direğine çarparak, devrildi. Araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, kazanın olduğu cadde trafiğe kapatıldı.  Kaza...

SANCAKTEPE'DE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN KAMYONET TAKLA ATTI: 6 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞiMŞEK/İSTANBUL,() 
Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet elektrik direğine çarparak, devrildi. Araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, kazanın olduğu cadde trafiğe kapatıldı. 
Kaza saat 17.00 sıralarında Emek Mahallesi, Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SH 2203 plakalı araç Barajyolu Caddesi'nde ilerlediği sırada sürücüsü Cevahir Balaban'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce elektrik direğine çarptı ardından da takla atarak, yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle Barajyolu Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. Trafik başka caddelere yönlendirildi. Araç sürücüsünün yakını kazayla ilgili, "Can kaybımız çok şükür yok. 6 kişilik bir aile. Hastanelere sevk ettik." dedi. Kaza yapan kamyonet, caddeden kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araç
-Devrilen elektrik direği
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-Ambulans içindeki yaralılar ( özel )
-Trafiğe kapatılan cadde
-Genel ve detay

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