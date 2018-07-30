 SANCAKTEPE'DE DUVARI ÇÖKEN OKULDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-Anıl UÇAN-/ İSTANBUL, ()
Sancaktepe'de 28 Temmuz'da istinat duvarı çöken Mevlana İlköğretim Okulu'nda son durum havadan görüntülendi.
Sancaktepe'de bulunan Mevlana İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle 28 Temmuz'da çökmüştü. Çökme sonucunda beton parçaları ve toprak yolu kapatmıştı. Yetkilerin yaptığı incelemelerin ardından iş makineleri ve kepçeler, kapanan yolu açmak için çalışma başlatmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Duvarı çöken okuldan detaylar
-Sokaktan geçen çocuklar
-Havadan detaylar