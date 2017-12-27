SANCAKTEPE'DE DEHŞET: 2 KARDEŞİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Sancaktepe'de bir evde 2 kardeşin cesedi bulundu.

Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. 6 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Barış K. ve Metin K. 'nin cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.

"SABAH ÇOK SES VARDI"

Sabah saatlerinde daireden gürültüler geldiğini belirten alt komşu Gönül Arslan, "Bekar evi; ama anne babası memlekette. Arkadaşları falan gelip gidiyordu. Sabah çok ses vardı. Önceden de sesler geliyordu bir şey düştüğünü zannettim" diye konuştu.

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Komşuların görüntüsü

-Binada yaşayanlardan görüntü

-Komşusu Gönül Arsan ile röp

-Polisin inceleme çalışması

-Cenaze aracından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

27.12.2017 - 10.22 - Haber Kodu : 171227014

27.12.2017 - 11.18 - Haber Kodu : 171227032



