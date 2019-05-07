Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

SANCAKTEPE'DE 2 KARDEŞİN KALDIĞI EVDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL Sancaktepe babalarıyla yaşayan iki çocuğun kaldığı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangın, saat 11.45 sıralarında Safa Mahallesi Türkeli...

SANCAKTEPE'DE 2 KARDEŞİN KALDIĞI EVDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL
Sancaktepe babalarıyla yaşayan iki çocuğun kaldığı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangın, saat 11.45 sıralarında Safa Mahallesi Türkeli Caddesinde bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre Kadir Durmaz çocukları Erdoğan ve Gülhaviş ile birlikte kalıyordu. Sabah saatlerinde baba Durmaz evde yokken henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Evde mahsur kalan iki kardeş itfaiye erleri tarafından kurtarılırken, yangın da söndürüldü. İki kardeş yangını yara alamadan atlatırken, evde hasar oluştu. Yangın haberini alan baba Kadir Durmaz eve geldi. Durmaz, "Yüzde seksen prizden çıkmış. Gelen mala gelsin, cana gelmesin. Önemli olan çocuklarımın can sağlığı." dedi.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Çocuklardan detay
-İtfaiye ekipleri
-Yangın çıkan ev
-Baba ile röp.
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328