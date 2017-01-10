SANAYİ SİTELERİ MOTORLARI DONAN VE KAZA YAPAN OTOMOBİLLERLE DOLDU

Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: Güven USTA - İstanbul

İstanbul'da hava soğuk, günlerdir kar yağıyor. Sayısız kaza yaşandı. Kaportacıların deyimiyle karın bereketi bu. Onlardan biri de kaporta ustası Ali Sarıgül. Sarıgül, işleri yetiştirmek için mesai yaptıklarını söyledi. Ali Sarıgül'ün kar lastiği kullanmayan araçların daha fazla kaza yaptığını da sözlerine ekledi.

MOTORU DONAN ARAÇLAR

Sadece kaza yapan değil, teknik deyimiyle motor kilitleyen, yani motoru donan araçların sayısı da az değil. Motor suyunda antifriz bulunmayan otomobiller buna en büyük aday.

Dudullu Sanayi Sitesinde 20 yıldır ustalık yapan Muammer Sarıgül ise, antifrizin önemini vurgularken, bir de uyarıda bulunuyor; "Araçlarda kesinlikle yaz kış antifriz olması lazım"

Sürücülerin buna dikkat etmediğini söyleyen Muammer Sarıgül sadece bugün 4 motoru donmuş aracın çekiciler yardımıyla servislerine getirildiğini söyledi. Motoru donan bir aracın kesinlikle çalıştırılmaması gerektiğini söyleyen Sarıgül, motordaki donun doğal çözülmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde çalıştırılmaya zorlanan otomobillerde ciddi motor arızaları meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

MOTORU DONAN ARAÇLAR İTİLEREK GÖTÜRÜLDÜ

Motoru donan araçlar motor servislerine çekici yardımıyla getirildi. O araçlar tamir için servise işçiler tarafından itilerek alındı.

KULLANILMASA BİLE OTOMOBİLLER HERGÜN ÇALIŞTIRILMALI

Otomobiller için kar ve soğuk havanın getirdiği sıkıntılar sadece kaza ve motor donması değil bir de akü boşalması sorunu var.Uzun süre çalıştırılmayan araçlar akü deşarjına imkan vermediği için akünün boşalma riski bulunuyor. Bu durumun kışın daha çok yaşandığı söyleyen Motor ustası Muammer Sarıgül, kullanılmasa bile otomobilin her gün olduğu yerde rölantide çalıştırılmasının faydalı olacağını söyledi. Muammer Sarıgül, çalışmayan otomobillerin vurdurularak çalıştırılmasının da ciddi hasarlara yol açabileceği uyarısında bulunup, bunun kesinlikle yapılmamasını istedi.

AÇILMAYAN KAPILAR ZORLANMAMALI

Sarıgül 'ün bir de karla tamamen kapanan otomobiller için önerisi var. Otomobil üzerindeki kar tamamen temizlenmeli, camlardaki buzlanma kesinlikle giderilmeli ve açılmayan kapılar zorlanmamalı. Eğer kapılar zorlanırsa mekanizmalar zarar görebilir.

KÖPRÜLER BOŞ KALDI

Hafta içi sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sabah boş kaldı. İstanbul'un karla örtülü güzel görüntüsü kadar, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte akıcı trafiğin varlığı da çarpıcıydı. Üsküdar'da esnaf ve belediye ekipleri karla kaplı kaldırımları temizledi. Ara sokaklar dışında ulaşımda bu sabah herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Dün meydana gelen kaza anlarından görüntü

- Köprünün genel görünüsü

- Akan trafikten detay

- Kar küreme çalışmalarından detay

- Sanayi sitesinden detay görüntüler

- Kaza yapan araçlardan detay

- Ali Usta ile röportaj

- Muammer Usta ile röportaj

- Araçların itilerek servise alınması

- Araç üzerindeki karların temizlenmesi

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