Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 2’si ağır, 15 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 15 öğrenci yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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