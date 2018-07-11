Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Samsun'daki park kavgası ve cinayet anı güvenlik kamerasında

Cinayet anı güvenlik kamerasında SAMSUN'da önceki gün park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Y.'nin tabancasından çıkan kurşun ile bir kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı olay güvenlik kamerasına...

Samsun'daki park kavgası ve cinayet anı güvenlik kamerasında

Cinayet anı güvenlik kamerasında

SAMSUN'da önceki gün park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Y.'nin tabancasından çıkan kurşun ile bir kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İlyasköy Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye ateş etti. Rasim Sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Fatih Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra bir cep telefonu mağazasına sığınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Önceki gün saat 19.25 sıralarında meydana gelen olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kemarası tarafından saniye saniye kaydedildi. Adem Y.'nin kırmızı otomobilini park etmesi ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı. 

Görüntü Dökümü:
-----------------------

-Kırmızı aracın dükkan önüne park etmesi (Güvenlik Kamerası)

-Rasim Sabah (yeşil pantalonlu) ile araç sahibinin tartışması (Güvenlik Kamerası)

-Rasim Sabah’ın aracın kapısını açması (Güvenlik Kamerası)

-Vatandaşların Rasim Sabah’ı sakinleştirip oturtması (Güvenlik Kamerası)

-Rasim Sabah’ın vurulması (Güvenlik Kamerası)

-Vatandaşların Rasim Sabah’ın başına toplanması (Güvenlik Kamerası)

-Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325