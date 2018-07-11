Samsun'daki park kavgası ve cinayet anı güvenlik kamerasında

Cinayet anı güvenlik kamerasında

SAMSUN'da önceki gün park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Y.'nin tabancasından çıkan kurşun ile bir kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İlyasköy Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye ateş etti. Rasim Sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Fatih Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra bir cep telefonu mağazasına sığınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Önceki gün saat 19.25 sıralarında meydana gelen olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kemarası tarafından saniye saniye kaydedildi. Adem Y.'nin kırmızı otomobilini park etmesi ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-Kırmızı aracın dükkan önüne park etmesi (Güvenlik Kamerası)

-Rasim Sabah (yeşil pantalonlu) ile araç sahibinin tartışması (Güvenlik Kamerası)

-Rasim Sabah’ın aracın kapısını açması (Güvenlik Kamerası)

-Vatandaşların Rasim Sabah’ı sakinleştirip oturtması (Güvenlik Kamerası)

-Rasim Sabah’ın vurulması (Güvenlik Kamerası)

-Vatandaşların Rasim Sabah’ın başına toplanması (Güvenlik Kamerası)

-Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()