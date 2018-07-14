Samsun'daki cinayet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

SAMSUN'da geçen 9 Temmuzda park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Y.’nin tabancasından çıkan kurşun ile bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.



Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesinde geçen 9 Temmuz'da meydana geldi. İdidaya göre İlyasköy Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Adem Y. ile işyeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç.(36) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y. beylik tabancası ile Rasim Sabah ve Fatih Ç.’ye ateş etti. Rasim Sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Fatih Ç.nin ise tedavisinin halen devam ettiği belirtildi.



Saat 19.25 sıralarında meydana gelen ve MOBESE tarafından saniye saniye kaydedilen olayda Adem Y.’nin kırmızı otomobilini park etmesi, Rasim Sabah’ın aracın kapısını açması, üç kişi arasında yaşanan arbede, Adem Y.'nin Rasim Sabah'ı vurma anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kırmızı aracın işyerinin önüne yanaşması

-Kırmızı araçtan bayanın aşağıya inmesi ve gitmesi

-Kırmızı aracın yanında oturan dışarıda oturan Rasim Sabah’ı (beyaz tişört) aracın kapısını açması

-Rasim Sabah ve siyah tişörtlü birinin Adem Y.’ye vurmaları

-Adem Y.’nin aracından silahını alışı

-Adem Y.’nin Rasim Sabah’a ateş etmesi

-Çevredeki vatandaşların biranda dağılmaları

-Adem Y.’nin eşinin gelişi, yaralanan Rasim Sabah’a bakması ve eşinin yanına koşması

-Adem Y.’nin olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılması



/////////////////// AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay sonrası görüntüler

-Yaralınının ambulansa tanışması

Hastaneden görüntü





Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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