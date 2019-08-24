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Samsun'da sağanak: 1 kişi öldü (2)

BAŞKAN AKGÜL: KAYIP VATANDAŞLARIMIZ VAR Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi....

GÜNDEM 23.08.2019, 13:45
Samsun'da sağanak: 1 kişi öldü (2)


BAŞKAN AKGÜL: KAYIP VATANDAŞLARIMIZ VAR

Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Akgül, "Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Şu anda bildiğimiz 1 can kaybımız var, 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız. Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı" dedi.

Görüntü Dökümü
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Başkan Akgül'ün konuşma
Dere görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE/SAMSUN,() 

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