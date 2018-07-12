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Samsun'da lokantada doğalgaz patlaması

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir lokantada, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 7 işyeri ile park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi. İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki bir lokantada, gece saatlerinde patlama...

Samsun'da lokantada doğalgaz patlaması

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir lokantada, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 7 işyeri ile park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki bir lokantada, gece saatlerinde patlama oldu. Patlamayla birlikte paniğe kapılan vatandaşlar, dışarıya fırladı. Doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öne sürülen patlamada 7 işyeri ile park halindeki 6 otomobilde hasar oluştu. Patlamanın ardından olay yerin bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

Samgaz yetkilileri doğalgazı keserken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 

Görüntü Dökümü:
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-Patlama sonrasında çekilen cep telefonu görüntüsü
Haber-Kamera:SAMSUN, ()

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