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Samsun'da kayıp Ecrin her yerde aranıyor

  Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin 2 gündür haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçede seferber olan köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri, özel detektör köpekler eşliğinde...

Samsun'da kayıp Ecrin her yerde aranıyor

 

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin 2 gündür haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçede seferber olan köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri, özel detektör köpekler eşliğinde her yerde minik çocuğu arıyor.
İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde evin önünde oynayan Ecrin Kurnaz'ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ev ve çevresinde arama ve incelemelerde bulundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Yoğun yağış nedeniyle gece boyu güç şartlarda süren arama çalışmalarına, bugün de devam edildi. Köy sakinlerinin de eşlik etiği arama çalışmalarına, Ladik Asayiş Komando Birliği'nden 2 tim de takviye gönderildi. Ekipler, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD bünyesinde bulunan 4 özel detektör köpekler eşiğinde bölgede her yerde arama çalışmalarına devam ediyor.
Arama çalışmalarından gelecek iyi haberi bekleyen Ecrin'in babası Deniz Kurnaz, haberi hamile eşini hastaneye götürdüğü sırada aldıklarını, 48 saattir üzgün olup oğlunu aradıklarını söyledi.  

Görüntü Dökümü
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-Babası Deniz Kurnaz
-Halası ile  röp
Arama görüntüleri
Çevreden görüntüler
Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () -

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