- SALDIRININ ARDINDAN YAŞANAN PANİK KAMERALARA YANSIDI

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırı sonrası yaşanan panik kameraya yansıdı. Gece kulübünden çıkanlar sinir krizleri geçirdi. Bazıları ise birbirine sarılıp ağladı. Bölgeye gelen Özel Harekat Polislerinin ardından bölgenin boşaltılması yönünde uyarılar yapıldı. Yaralanan vatandaşlar ise ambulansa alınarak çevre hastanelere götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların görüntüleri
-Olay yerindeki panik hali
-Ambulansların görüntüleri
-Polisin vatandaşları uyarması
- Genel ve detaylar