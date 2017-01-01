SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN REİNA'NIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ FATİH ÇAKMAK'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Sinan BİLGİLİ, İstanbul

Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Cenazenin çıkışı sırasında Çakmak'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Çakmak'ın abisi Erkan Çakmak, "Aslan gibi Fatih Çakmak yatıyor burada. Reina'da güvenlik görevlisiydi. Bu çocuk ekmek parası için gece gündüz mücadele ediyor." diye konuştu

Çakmak'ın diğer abisi Erhan Çakmak ise "Benim kardeşimi öldürdüler. Bir hiç uğruna öldü. Bana vatan sağolsun dediler. Eyvallah dedim. Hepsi vatanımız evladı dediler. Öldürdüler. Kardeşimi öldürdüler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze aracının çıkışı

-Erkan Çakmak açıklama

-Erhan Çakmak açıklama

-Yakınlarının ağlaması

-Detaylar