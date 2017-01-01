ORTAKÖY'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürdürülüyor.
Saldırgana ait polisin elindeki en net fotoğraf
ORTAKÖY'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı.
01 Ocak 2017 Pazar 22:43
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