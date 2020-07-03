Sakarya’da havai fişek fabrikasında korkunç patlama: 4 ölü 97 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dört kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 97 kişinin yaralandığı patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Sakarya Valisi Kaldırım, fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu bilgisini verdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü.

Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI’NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hâlâ sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada patlamayla ilgili çok sayıda fotoğraf ve video paylaşıldı. paylaşım yapanlar daha öncede patlamalar olduğunu ancak bugünkü kadar sert bir patlama olduğunu görmedikleriniifade ederlerken, olayı ilk olarak deprem zannettiklerini ifade ettiler.

Sakarya'nın Hendek ilçesi bu sabah şehrin bir çok noktasından duyulan patlamayla sarsıldı. İlçede bulunan havai fişek fabrikasında, 150-200 çalışanın içeride bulunduğu sırada bir patlama meydana geldi. Olay yerinde sevk edilen itfaiye ekipleri zaman zaman tekrarlanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorlanırken, bölgedeki endişeli bekleyiş sürüyor. Patlamada iki kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı.