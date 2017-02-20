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SAKARYA'DA 4 ŞÜPHELİ BİR MİKTAR UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL Sakarya'da, "Paskal" lakaplı cezaevi firarisi uyuşturucu satıcısı S.K. ile yanındaki 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde ve evlerinde "Dark" adlı polis köpeği eşliğinde yapılan...

SAKARYA'DA 4 ŞÜPHELİ BİR MİKTAR UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Sakarya'da, "Paskal" lakaplı cezaevi firarisi uyuşturucu satıcısı S.K. ile yanındaki 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde ve evlerinde "Dark" adlı polis köpeği eşliğinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ticaretinden aranan "Paskal" lakaplı cezaevi firarisi S.K ve yanındaki 3 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Şüphelilerin evlerinde "Dark" adlı polis köpeği eşliğinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu bulundu.



Evlerdeki aramada ayrıca, 1 av tüfeği, 1 tabanca çok sayıda mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği anlaşılan bir miktar para ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen dört zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis kamerası

-Zanlıların evinde arama yapılması

-"Dark" isimli narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulması

-Fotoğraf

-Genel ve detay görüntüler

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