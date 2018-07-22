SAHTE PASAPORTLA YAKALANAN DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL
Atartürk Havalimanı'nda sahte pasaportla gözaltına alınan N.U. "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklanarak
cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan Özbekistan uyruklu N.U isimli şahsın sahte pasaport ile yurtdışına çıkacağı yönünde bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, N.U isimli şahsı üzerinde “Utkirzhon Kurbanov" adına düzenlenmiş sahte pasaport ile 19 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.