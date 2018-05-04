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SAHTE PASAPORT OPERASYONU KAMERADA

  *218 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 50 kişi tutuklandı. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen sahte pasaport operasyonunda gözaltına alınan 61 kişilik şebekeden 41'i tutuklandı....

SAHTE PASAPORT OPERASYONU KAMERADA

 

*218 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 50 kişi tutuklandı.


Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen sahte pasaport operasyonunda gözaltına alınan 61 kişilik şebekeden 41'i tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan ve yurt dışına kaçmak için bekleyen 157 kişiden 9'u tutuklandı. 148 kişi ise sınır dışı edilecek. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19 Nisan'da göçmen kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde düzenlediği operasyonda 61'i organizatör 157'si yurt dışına gitmek için bekleyen olmak üzere 218 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 av tüfeği, 422 sahte pasaport, 146 nüfus cüzdanı, 26 ehliyet, 1 polis kimliği, yaklaşık 435 bin lira değerinde 21 yaprak çek, 424 bin lira, 219 bin 400 Dolar, 245 bin Euro, 625 hologram, 367 vize sayfası, 265 mühür ve çok sayıda sahte belge yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
FETÖ, PKK VE DHKP-C ÜYELERİNİ DE YURTDIŞINA KAÇIRACAKLARDI
157 kişiden 4'ünün FETÖ/PDY, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK terör örgütlerine üyeliğinden, 3 kişinin cinayetten aranmasının bulunduğu tespit edildi. 9 şüpheli sevk edildiği mahkemeler tarafından tutuklandı. Geriye kalan 148 kişinin ise sınırdışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Operasyon anı polis kamerları tarafından görüntülendi. Bir şüphelinin home ofis olarak kullandığı yere yapılan baskında silikon mühürler ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi de görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin ele geçirdiği sahte pasaportlar, sahte nüfus cüzdanlar, silikon kaşeler basın mensuplarına sergilendi. 


Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin adreslere girmesi
-Şüpheliyi gözaltına alınması
-Home Ofis'te yapılan arama 
-Sahte pasaportların bulunması
-Kaşelerden görüntü
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
 
(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)
-Sergiden görüntü
-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü
-Tabancalardan ve tüfeklerden görüntü
-Sahte vize ve kimliklerden görüntü
-Genel ve detaylar
 
 


 
 

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